Бастрыкин поручил организовать проверку после интервью "скопинского маньяка"

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Процессуальную проверку должно провести руководство ГСУ СК РФ после интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку", – говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты доследственной проверки поставлены главой ведомства на контроль.

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, вышедший на свободу после почти 17 лет заключения, накануне дал интервью Ксении Собчак. В нем он пошутил об одной из своих жертв, заявив, что ему "надо опять заняться ею".

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.

После интервью лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство.

Данную инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он считает, что преступники нередко выступают в качестве объектов коммерческого интереса и героизации, с чем необходимо бороться.

Сама Ксения Собчак заявила, что интервью с Моховым было осознанным выбором команды, а журналисты имеют право исследовать границы добра и зла.

