В профильном комитете ГД поддержали идею о запрете брать интервью у преступников

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Вопрос о запрете интервьюирования преступников стоит рассмотреть в Госдуме, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Данная идея появилась после фильма Ксении Собчак о "скопинском маньяке", сообщает "Газета.ру".

Боярский считает, что преступники нередко выступают в качестве объектов коммерческого интереса и героизации, с чем необходимо бороться.

"Я считаю, что обсудить это стоит. Я понимаю, что есть абсолютно устоявшиеся, в том числе из-за рубежа, возмутительные принципы. Люди, которые совершали страшные преступления, становятся объектами коммерческого интереса медиасообщества, зарабатывают деньги, последователей и подражателей привлекают. Это опасное и бесчеловечное явление", – подчеркнул Боярский.

Он пояснил, что запрет стоит вводить не для всех преступников. При этом в случае введения ограничений они должны действовать во время пребывания в заключении и какое-то время после.

"Пока неясно, выльется ли это в законодательную инициативу, но как минимум это заслуживает обсуждения", – заключил Сергей Боярский.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство.

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, вышедший на свободу после почти 17 лет заключения, дал интервью Собчак. В нем он пошутил об одной из своих жертв, заявив, что ему "надо опять заняться ею".

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.

