"Скопинский маньяк" пошутил о своей жертве из-за отсутствия у нее детей

Фото: телеграм-канал Readovka

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов пошутил об одной из своих жертв в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале телеведущей.

Мохов отметил, что Елена Самохина, которую он продержал в подвале почти четыре года, родила от него троих детей, а после освобождения больше не становилась матерью.

"От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", – произнес "скопинский маньяк" с улыбкой.

Виктор Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.

Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

Скопинский районный суд в августе 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. В настоящее время Мохов находится на свободе.

Глава Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин предложил жертве "скопинского маньяка" Екатерине Жаровой государственную защиту. Женщина ответила, что в данный момент в мерах защиты не нуждается.