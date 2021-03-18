Жертве "скопинского маньяка" предложили государственную защиту

18:09
Фото: youtube.com/Криминальная Россия
Глава Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин предложил жертве "скопинского маньяка" Екатерине Жаровой государственную защиту. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Руководитель СК сообщил женщине о том, что направил поручение в УМВД РФ по региону об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Виктора Мохова. Также он предложил ей подготовить заявление о предоставлении государственной защиты.
Жарова отметила, что на данный момент она в таких мерах не нуждается. Женщине предоставили контакты управления на случай экстренной связи. Никешкин взял ситуацию на личный контроль.
Виктор Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза рожала от него детей, но Мохов отбирал их.
Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.
Скопинский районный суд в августе 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. В настоящее время Мохов находится на свободе.
По иску администрации колонии, в которой до последнего времени он отбывал наказание, в отношении освобожденного на шесть лет будет установлен надзор. В этот период ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять в ночное время и без разрешения покидать Скопинский район. Кроме того, два раза в месяц ему необходимо регистрироваться в органе внутренних дел.
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