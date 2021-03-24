Собчак прокомментировала решение СК проверить "скопинского маньяка"

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Ксения Собчак назвала решение Следственного комитета проверить "скопинского маньяка" Виктора Мохова после интервью с ней хорошим и правильным. Об этом телеведущая написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак уверена, что человек, высказывающий подобные мысли и совершающий такие преступления, опасен.

"В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью", – написала телеведущая.

Также Собчак опровергла публикации в СМИ о том, что якобы заплатила Мохову за интервью, сообщает "Газета.ру".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК РФ изучить все высказывания, озвученные Моховым в интервью СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.

После интервью лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство.

Инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он уверен, что нередко происходит героизация преступников, с чем необходимо бороться.