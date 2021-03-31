В Москве откроют мобильные пункты вакцинации от бешенства

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В апреле в Москве начнут работать дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства. Они появятся возле площадок для выгула собак во всех округах, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что вакцинация будет проводится бесплатно. Получить подробную информацию с адресами размещения пунктов можно на сайте. Расписание будет обновляться каждый месяц.

Ранее сообщалось, что в поселении Филимонковском в ТиНАО выявили случай бешенства животных, в связи с чем на территории установили карантин.

Отмечается, что на территорию будет запрещено ввозить восприимчивых к заболеванию животных и вывозить их оттуда. Кроме того, введут ограничение на его посещение посторонними лицами. Также в поселении запретят проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые связаны с перемещением и скоплением животных.

Также на территории поселения Сосенского до 9 апреля 2021 года был введен карантин по бешенству из-за заболевшего домашнего животного. В период карантина на территории поселения нельзя проводить выставки собак и кошек. Запрещены торговля домашними питомцами, их вывоз за пределы поселения, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарк или расселения в других районах.