В ТиНАО установили карантин по бешенству

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В поселении Филимонковском в ТиНАО выявили случай бешенства животных, в связи с чем на территории установили карантин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 22 мая 2021 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", – говорится в документе.

Отмечается, что на территорию будет запрещено ввозить восприимчивых к заболеванию животных и вывозить их оттуда. Кроме того, введут ограничение на его посещение посторонними лицами. Также в поселении запретят проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые связаны с перемещением и скоплением животных.

Ранее сообщалось, что на территории поселения Сосенского до 9 апреля 2021 года был введен карантин по бешенству из-за заболевшего домашнего животного. В период карантина на территории поселения нельзя проводить выставки собак и кошек. Запрещены торговля домашними питомцами, их вывоз за пределы поселения, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарк или расселения в других районах.