Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию

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Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне. Дальнейшие отмены рейсов не планируются, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

"Разрешение нам предоставлено", – заявили в компании.

Ранее Минтранс ФРГ причиной ситуации с отменой рейсов назвал тот факт, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Основываясь на принципе взаимности, немецкие власти приостановили полеты российских авиакомпаний в Германию.

Позже глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с полетами между Россией и Германией решена.

