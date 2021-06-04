Протасевич рассказал, что уважает Лукашенко

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Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, что уважает президента страны Александра Лукашенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ.

Протасевич признал, что много критиковал Лукашенко. Он пояснил, что ему казалось, что для критики президента Белоруссии есть причины.

"Но я все больше стал втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, и тем больше мне хотелось оттуда бежать", – объяснил Протасевич.

Отвечая на один из вопросов журналиста, Протасевич подчеркнул, что безусловно уважает Лукашенко.

Ранее Протасевич признал, что в 2014 году находился в расположении украинского военного подразделения "Азов" в Донбассе. При этом, по словам экс-главреда, он не был в зоне боевых действий и не надевал военную форму.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.