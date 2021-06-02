В Минске объяснили, зачем истребитель сопровождал самолет Ryanair

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Истребитель МиГ-29 вылетал на сопровождение самолета компании Ryanair, чтобы в случае необходимости указать ему маршрут до аэропорта, заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игорь Голуб. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, истребитель отслеживал следование лайнера по выделенному коридору.

"В случае отказа радиосвязи на борту, а такое бывает, мы же не знаем, (если – Прим. ред.) на борту взрывное устройство взорвалось – повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить. Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей", – пояснил Голуб.

Он уточнил, что между самолетами удерживалась дистанция в 50 километров.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.