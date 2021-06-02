Протасевич на допросе заявил, что его подставили

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На допросе бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его подставили. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске", – прокомментировал Протасевич.

По данным следствия ЛНР, Протасевич летом 2014 года добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов". Утверждалось также, что он занимал должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты и принимал участие в боевых действиях.

По законам ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.