Песков прокомментировал слова Протасевича о финансировании Nexta из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что не знает, о ком говорил Роман Протасевич, рассказывая о спонсорах созданного им телеграм-канала Nexta. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене [идет речь]. Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны", – сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Накануне Протасевич в эфире телеканала ОНТ заявил, что один из самых крупных проектов признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta планировалось перевести на российскую повестку.

Он отметил, что обсуждение данного вопроса началось еще в конце сентября 2020 года. Планировалось, что канал Nexta Live перейдет на российскую тематику после окончания активной фазы протестного движения в Белоруссии. По словам экс-главреда, 70% аудитории составляли подписчики из России.

Ранее Протасевич рассказал, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший главред Nexta назвал многие моменты критики белорусского лидера попыткой давления.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.