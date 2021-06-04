Протасевич сообщил о планах перевести Nexta на российскую повестку

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один из самых крупных проектов признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta планировалось перевести на российскую повестку. Об этом сообщил экс-главред Nexta Роман Протасевич в эфире телеканала ОНТ.
Он заявил, что обсуждение данного вопроса началось еще в конце сентября 2020 года. Планировалось, что канал Nexta Live перейдет на российскую тематику после окончания активной фазы протестного движения в Белоруссии.
"У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа – это самый большой актив", – отметил Протасевич.
Он также рассказал, что в Nexta рассматривали вариант создания отдельного канала по России.
"Переводить самый главный канал – Live-канал на российскую повестку? Для меня это до сих пор остается большой загадкой", – выразил недоумение Протасевич.
По словам экс-главреда, 70% аудитории составляли подписчики из России. При этом в белорусском Telegram-канале существовал свой максимум пользователей.
"Суммарно количество пользователей Telegram в Белоруссии около миллиона человек", – заключил Протасевич.
Ранее Протасевич рассказал, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший главред Nexta назвал многие моменты критики Лукашенко попыткой давления.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Протасевич заявил, что его подставили
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