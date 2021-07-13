В Петербурге состоится встреча Путина и Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник, 13 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге", – подтвердил представитель Кремля.

В мае переговоры президентов проходили в сочинской резиденции Бочаров ручей. Тогда мероприятие длилось более пяти часов.

В ходе встречи главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В частности, последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком".

В свою очередь, президент Белоруссии заявил российскому коллеге, что привез документы, которые, по словам Лукашенко, прояснят, что на самом деле происходит в республике.

Лидер Белоруссии также отметил, что в ситуации с Ryanair не должно быть ограничений к "Белавиа". Он напомнил, что западные страны неоднократно просили помощи у белорусской авиакомпании в вывозе граждан, поскольку работал только аэропорт в Минске.

