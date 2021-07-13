Путин объяснил, зачем написал статью об Украине

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин дал разъяснения, зачем написал статью об Украине. Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ подчеркнул, что хотел обратить внимание граждан на общее положение вещей в мире.
"Ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями", – заявил Путин.
Президент пояснил, что мысль о подобном материале появилась у него несколько месяцев назад.
"Название этого материала – статья – это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", – добавил президент.
Ранее новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была опубликована на сайте Кремля.
Во время прямой линии 30 июня Путин заявил, что собирается написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Он выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью Владимира Путина. Украинский лидер отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском.
Путин назвал русских и украинцев одним народом
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