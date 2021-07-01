Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

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Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом. Так он отреагировал на заявление Владимира Путина во время ежегодной прямой линии, передает "Интерфакс Украина".

"Давайте наконец-то расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг.

Он добавил, что в будущем, возможно, что-то общее будет, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами.

"Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об одном народе и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно", – заключил Зеленский.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек накануне сообщил, что украинский народ никогда не хотел быть врагом России. Он отметил, что пытающиеся стравить два народа политики все равно не смогут этого сделать.



Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.

