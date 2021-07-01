Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

Фото: depositphotos/palinchak
Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом. Так он отреагировал на заявление Владимира Путина во время ежегодной прямой линии, передает "Интерфакс Украина".
"Давайте наконец-то расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", – сказал украинский лидер.
Он добавил, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг.
Он добавил, что в будущем, возможно, что-то общее будет, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами.
"Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об одном народе и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно", – заключил Зеленский.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек накануне сообщил, что украинский народ никогда не хотел быть врагом России. Он отметил, что пытающиеся стравить два народа политики все равно не смогут этого сделать.
Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.
Путин назвал русских и украинцев одним народом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: