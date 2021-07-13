Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить суть статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" с ним лично, передает ТАСС.
"Некоторые вещи, и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском. Однако он признался, что пока всю статью прочитать не успел из-за недостаточного количества времени. Зеленский заверил, что весь текст изучит при возможности.
Ранее новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была опубликована на сайте Кремля.
Во время прямой линии 30 июня Путин заявил, что собирается написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Он выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".
Путин назвал русских и украинцев одним народом
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