Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия признания Крыма российским. Он заявил, что сделает это, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию".
Условия признания Крыма российским Александр Лукашенко озвучит в ходе "Большого разговора" – пресс-конференции, которая состоялась 9 августа.
"Когда Лукашенко Крым признает? Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например будапештская декларация", – заявил президент Белоруссии.
Он подчеркнул, что сможет переступить через Будапештский меморандум, ведь у него "развязаны руки".
Напомним, что в состав России Крым вошел после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в будущем Россия пожалеет о своих решениях по Крыму.
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