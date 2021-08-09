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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия признания Крыма российским. Он заявил, что сделает это, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию".

Условия признания Крыма российским Александр Лукашенко озвучит в ходе "Большого разговора" – пресс-конференции, которая состоялась 9 августа.

"Когда Лукашенко Крым признает? Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например будапештская декларация", – заявил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что сможет переступить через Будапештский меморандум, ведь у него "развязаны руки".

Напомним, что в состав России Крым вошел после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в будущем Россия пожалеет о своих решениях по Крыму.