Лукашенко заявил, что не собирается передавать власть своему сыну

Фото: ТАСС/Денис Костюченко/БелТа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом сообщает БелТА.

Ранее, с мая 1997 года, эту должность занимал сам президент.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", – заявил Лукашенко перед процедурой избрания руководства НОК.

Глава государства отметил, что его сын Виктор после избрания руководителем НОК покинет госслужбу и уйдет с поста помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является отсутствие протестных акций в стране. До этого Лукашенко говорил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо.