Лукашенко заявил, что не собирается передавать власть своему сыну

13:45
Фото: ТАСС/Денис Костюченко/БелТа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом сообщает БелТА.
Ранее, с мая 1997 года, эту должность занимал сам президент.
"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", – заявил Лукашенко перед процедурой избрания руководства НОК.
Глава государства отметил, что его сын Виктор после избрания руководителем НОК покинет госслужбу и уйдет с поста помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".
Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является отсутствие протестных акций в стране. До этого Лукашенко говорил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо.
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