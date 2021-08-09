Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента

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Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он уйдет с поста президента, сообщает РИА Новости.
"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро", – заявил белорусский лидер.
Он уточнил, что не раз думал о том, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек.
"Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек", – сказал Лукашенко.
По словам главы государства, на данный момент он не понимает, как можно уйти на пенсию или заняться другим делом.
Ранее президент Белоруссии заявил, что в настоящее время в стране имеется порядка 15–20 человек, которые смогли бы стать его преемниками на посту главы государства.
Он подчеркнул, что в равных выборах победят "прагматичные, нормальные люди", а оппозиция не имеет никаких перспектив.
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