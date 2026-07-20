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20 июля, 11:13

Происшествия

Беспилотник вновь атаковал танкер КТК под Новороссийском

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller​

Еще одна атака на гражданский морской танкер была зафиксирована на морском нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Все произошло 20 июля под Новороссийском.

"Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1", – сказано в сообщении.

Пожар, возникший из-за удара БПЛА, удалось ликвидировать. Судно осталось на плаву. Однако из-за случившегося пришлось вновь остановить отгрузку нефти.

Накануне, 19 июля, КТК сообщал об атаке двух танкеров в Черном море. Все случилось в момент погрузочных операций.

Информации о пострадавших не поступало. Разлива нефти не произошло, но погрузку топлива приостанавливали. Однако в этот же день работы возобновили.

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