Путин ответил на вопрос о преемнике

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Владимир Путин во время ежегодной прямой линии ответил на вопрос о преемнике. По его словам, решение о выборе главы государства всегда остается за гражданами России.

"Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен", – сказал он.

Также президент отметил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост лидера страны после него. Он заявил, что подойдет время, и он сможет сказать, кто достоин.

"Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что так происходит во всех странах мира.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин готов поддержать преемника даже в случае расхождения во взглядах, если тот будет всецело предан России.

Он также добавил, что процесс смены власти является естественным и рано или поздно замена найдется каждому. При этом он выразил уверенность в том, что фундаментальные основы российской государственности, экономики и политической системы будут таковыми, что позволят стране и в будущем твердо стоять на ногах.

Говоря о личных гарантиях защиты от преемника по аналогии с теми, что сам Путин предложил когда-то Борису Ельцину, президент заявил, что пока не думал об этом, назвав это вопросом "третьестепенного значения".