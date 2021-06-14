Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США

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Владимир Путин допустил, что может рассмотреть вопрос обмена заключенными между Россией и США. Заявление президент РФ сделал в эфире телеканала NBC.

Также у российского лидера спросили, готова ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", – ответил Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешательство во внутренние дела и враждебную политику, чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран.

Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.

