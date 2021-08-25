Песков оценил влияние единовременных выплат на уровень инфляции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные риски всплеска инфляции в стране из-за новых социальных выплат. По его словам, ситуацию контролируют Центробанк и правительство, принимаемых мер достаточно.

"Безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", – отметил представитель Кремля.

Песков согласился с тем, что некоторые аналитики прогнозируют инфляцию из-за новых соцвыплат, но он также подчеркнул, что существует аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.