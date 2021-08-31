Создать в Приморье город-миллионник сложно из-за оттока населения – эксперт

Фото: ТАСС/ Елена Верещака

Идея создания города-спутника в районе Владивостока и Артема и привлечения туда 300 тысяч жителей сложна для реализации, поскольку в Приморье сохраняется отток населения, считает руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.

Так он отреагировал на слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о бизнес-модели создания города-спутника. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

Латкин в ответ на это рассказал, что из края жители уезжают, продолжается отток населения, в том числе из Артема. Он пояснил, что сейчас де-юре во Владивостоке проживает 600 тысяч человек населения, около 90–100 тысяч – это мигранты, в том числе граждане КНР, Узбекистана и Таджикистана.

"То есть сейчас во Владивостоке в лучшем случае 550 тысяч человек постоянного контингента, и то – многие отсюда уехали, живут в других странах, а числятся жителями Владивостока", – цитирует эксперта РИА Новости.

Он напомнил, что в Артеме и Уссурийске достаточно пустующих жилых зданий и сооружений, поэтому, по его мнению, проще создать условия, чтобы люди туда приезжали и там жили.

"Не будет необходимости в строительстве города. Кроме того, в агломерации Владивостока негде строить город для населения в 300 тысяч человек", – сказал Латкин.

Он подчеркнул, что идея объединения Владивостока и Артема не нова, она обсуждалась еще 40 лет назад. По его словам, для реализации этого должен пройти референдум, чтобы выяснить, хотят ли жители Артема, чтобы их город вошел в состав Владивостока. Также думы обоих городов должны согласовать объединение.

"Думаю, что власти и думы обоих городов будет против. Артем не донор, а дотационная территория. Неслучайно долго дискутировали, но города так и не объединили", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке планируют создать город – спутник Владивостока, объединение с ним и городом Артемом позволит столице Приморья стать городом-миллионником.

Предполагается, что проект позволит увеличить население региона на два миллиона человек за 15 лет. Для этого нужно будет возвести свыше 60 миллионов квадратных метров жилья.

Согласно расчетам, реализация данного проекта будет выгодна государству и бизнесу, поскольку жители создают новые налоги и новую экономику.