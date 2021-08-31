В Минвостокразвития назвали стоимость проекта по заселению Дальнего Востока

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Министр по делам развития Дальнего Востока Алексей Чекунов рассказал, во сколько обойдется проект по заселению региона.
"Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка восьми триллионов рублей. Это агрегированная стоимость", – рассказал Чекунов в интервью РБК.
Предполагается, что проект позволит увеличить население региона на два миллиона человек за 15 лет. Для этого нужно будет возвести свыше 60 миллионов квадратных метров жилья.
Согласно расчетам, реализация данного проекта будет выгодна государству и бизнесу, поскольку жители создают новые налоги и новую экономику.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке планируют создать город – спутник Владивостока, объединение с ним и городом Артемом позволит столице Приморья стать городом-миллионником.
На сегодняшний день во Владивостоке, по официальным данным, проживают около 600 тысяч человек, в городе Артеме – около 100 тысяч. В город – спутник планируется привлечь еще порядка 300 тысяч человек.
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