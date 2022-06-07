Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках для детей 5–7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Госдума приняла в окончательном чтении закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного для сидения места по аналогии с городским транспортом. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", – отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Авторы проекта отмечали, что, согласно действующему законодательству, эта категория детей должна оплачивать проезд в электричках в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.
"На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории", – сказано в пояснительной записке.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".
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