Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках для детей 5–7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума приняла в окончательном чтении закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного для сидения места по аналогии с городским транспортом. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется", – отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы проекта отмечали, что, согласно действующему законодательству, эта категория детей должна оплачивать проезд в электричках в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.

"На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории", – сказано в пояснительной записке.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".