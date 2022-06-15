Пассажиры ЦППК получат кешбэк 10% при оплате билетов картами "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

До 15 октября пассажиры пригородных поездов ЦППК могут получить кешбэк при оплате проезда картами "Мир", в том числе привязанными к смартфонам. Так, при стоимости поездки до 100 рублей на счет вернется 10% от уплаченной суммы.

Если билет обошелся в 100–1 200 рублей, размер кешбэка будет в пределах 20 рублей. С более дорогих билетов на карту вернется не больше 100 рублей.

Уточняется, что сэкономить на поездке можно только при оплате проезда через специальные автоматы на станциях, а также с помощью приложений "Расписание и билеты ЦППК" и "РЖД Пассажирам". На кассах покупка билетов с кешбэком не осуществляется.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области, имеющие право на бесплатный проезд в поездах, теперь могут оформить билеты онлайн, через приложение ЦППК. При оформлении необходимо указать ФИО, номер паспорта и СНИЛС, а на станцию взять с собой документы, подтверждающие льготу.

