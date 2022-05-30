Федеральные льготники смогут оформить бесплатные билеты в приложении ЦППК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители Москвы и области, имеющие право на бесплатный проезд в поездах, смогут оформить билеты в приложении "Расписание и билеты ЦППК", сообщается на сайте перевозчика.
"ЦППК продолжает реализацию масштабной программы цифровизации. Теперь оформление разовых билетов для федеральных льготников станет намного удобнее и быстрее", – отметил начальник управления ЦППК Игорь Евдокимов.
Новой функцией могут воспользоваться пользователи Android и iOS. Для покупки билета потребуется выбрать маршрут следования, а также внести личные данные: ФИО, номер паспорта и СНИЛС. Для подтверждения льготы также нужно взять с собой документы.
"Активировать билеты без предоставления места с нулевой стоимостью можно на турникетах и валидаторах, в том числе и с применением технологии NFC (для устройств на Android). Для этого нужно открыть билет в приложении и нажать на кнопку "Активировать по NFC", которая автоматически появится в случае, если на станции отправления работает данная функция", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Орлан" смогут смотреть фильмы, сериалы и другие программы онлайн-кинотеатра Premier. Двухвагонные составы РА-3 "Орлан" курсируют в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях и Подмосковье.
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