Пассажиры ЦППК смогут смотреть фильмы онлайн-кинотеатра Premier

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры поездов "Орлан" смогут смотреть фильмы, сериалы и другие программы онлайн-кинотеатра Premier. Двухвагонные составы РА-3 "Орлан" можно встретить в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях и Подмосковье, рассказали в пресс-службе ЦППК.
Необходимое оборудование установлено в 16 из 26 поездов. В перспективе планируется распространить устройства на весь подвижный состав.
Для доступа к базе фильмов не нужен интернет. Пассажирам необходимо отсканировать размещенный в вагоне QR-код, перейти по ссылке на портал и выбрать нужный фильм. Гражданам также будут доступны актуальные новости и информация о ЦППК.
Часть контента доступна пользователям бесплатно, а часть – по подписке Premier. Планируется, что на портале будут доступны также заказ еды, напитков к поезду и другие услуги.
Ранее сообщалось, что "Поезд Победы" отправится с Рижского вокзала столицы до остановочного пункта Дубосеково в Подмосковье, где расположен мемориал "Героям-панфиловцам", 9 мая. Пассажирами будут ветераны ВОВ, труженики тыла, молодежь МЖД, воспитанники Московской детской железной дороги.
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