"Поезд Победы" отправится до мемориала "Героям-панфиловцам" 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Поезд Победы" 9 мая отправится с Рижского вокзала столицы до остановочного пункта Дубосеково в Подмосковье, где расположен мемориал "Героям-панфиловцам", сообщает пресс-служба МЖД.
"Состав из 11 вагонов будет вести паровоз серии П-36 "Победа" (сдвоенный) в праздничном оформлении, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле победного, 1945 года", – рассказали в пресс-службе магистрали.
Пассажирами состава станут ветераны ВОВ, труженики тыла, молодежь МЖД, воспитанники Московской детской железной дороги.
Следуя по маршруту, поезд будет давать гудок, приветствуя встречающих его на станциях пассажиров. Кроме того, в пути будет организована и развлекательная программа. Артисты, одетые в солдатскую форму, исполнят песни военных лет и прочитают стихи. Пассажиров поезда также угостят обедом из полевой кухни.
Накануне столичные железнодорожники завершили техническую подготовку и праздничное оформление кабин паровозов ко Дню Победы. Помимо ретропоезда из Москвы в Дубосеково, к 77-летию Победы собирались запустить еще три рейса поездов на паравозной тяге.
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