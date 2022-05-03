МЖД подготовила праздничное оформление паровозов для спецрейсов ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные железнодорожники завершили техническую подготовку и праздничное оформление кабин паровозов ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В паровозном депо "Подмосковная", расположенном в Москве, железнодорожники провели техническую подготовку и праздничное, особое оформление кабин паровозов ко Дню Победы, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле 1945 года", – отмечается в сообщении.

К 77-летию Победы планируют запустить четыре рейса ретропоездов на паравозной тяге. Первый поезд отправится 4 мая из Тулы в Узловую. 6 мая он проследует в обратном направлении. В День Победы ретропоезд поедет из Москвы в Дубосеково к мемориалу "Героям-панфиловцам". Данный состав будет вести паровоз серии П-36 "Победа". В Тульской и Рязанской областях на маршрут выйдет паровоз СО-117 "Серго Орджоникидзе".

Всего на железнодорожных объектах России сохранились более 100 паровозов. Из них 15 находятся в локомотивном парке МЖД, в том числе машины, сохранившиеся в единственном экземпляре – серии "Ь" (производства 1896 года), "ОП", "Эм" и "ТЭ". Последний – трофейный немецкий паровоз, произведенный в 1942 году.

В пресс-службе МЖД отметили, что все паровозы поддерживаются в рабочем состоянии, что позволяет сохранять богатое техническое наследие и задействовать машины в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

"Паровозы выводят в рейсы "Поезда памяти", "Воинские эшелоны", "Поезда Победы", а также пассажирские поезда в туристические поездки. Кроме того, их используют в грузовой, маневровой и хозяйственной работе", – рассказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Он отметил, что на МЖД паровозы по большей части эксплуатируются на Рижском направлении, следуя от Москвы до Новоиерусалимской.

При формировании паровозных маршрутов учитывается необходимость технической остановки через 150 километров, необходимой для дозаправки машины водой.

Ранее сообщалось, что все поезда Центральной пригородной пассажирской компании в День Победы впервые присоединятся к общей акции железнодорожников России "Гудок Победы. Также ЦППК и Музей Победы подготовили тематическую викторину о роли железной дороги и подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.