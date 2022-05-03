Десятки столичных улиц перекроют 4 мая из-за репетиции парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Десятки улиц перекроют в Москве 4 мая из-за ночной репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, с 16:30 до 19:00 движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30. До 3:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае.
С 17:30 и до конца репетиции перекрытия затронут еще несколько центральных улиц города. В их числе Петровка, Солянка, Моховая и Тверская, а также Кадашевская набережная. С 22:00 проехать нельзя будет по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. Спустя полчаса для движения транспорта закроются Садовой-Кудринская улица, Новый Арбат Воздвиженка и Большой Каменный мост.
Кроме того, с 3 по 9 мая предусмотрена временная ликвидация парковочных мест на вышеперечисленных улицах.
Ранее в Москве на участке от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади нанесли разметку желтого цвета. Водителей призвали быть внимательнее и не ориентироваться на нее, поскольку она предназначена для военной техники, которая примет участие в параде Победы.
Десятки улиц и набережных перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы
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