Десятки столичных улиц перекроют 4 мая из-за репетиции парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Десятки улиц перекроют в Москве 4 мая из-за ночной репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с 16:30 до 19:00 движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30. До 3:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае.

С 17:30 и до конца репетиции перекрытия затронут еще несколько центральных улиц города. В их числе Петровка, Солянка, Моховая и Тверская, а также Кадашевская набережная. С 22:00 проехать нельзя будет по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. Спустя полчаса для движения транспорта закроются Садовой-Кудринская улица, Новый Арбат Воздвиженка и Большой Каменный мост.

Кроме того, с 3 по 9 мая предусмотрена временная ликвидация парковочных мест на вышеперечисленных улицах.

Ранее в Москве на участке от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади нанесли разметку желтого цвета. Водителей призвали быть внимательнее и не ориентироваться на нее, поскольку она предназначена для военной техники, которая примет участие в параде Победы.

