Между двумя станциями Рижского направления 4 и 5 мая запустят компенсационные автобусы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Между станциями "Волоколамск" и "Шаховская" Рижского направления Московской железной дороги 4 и 5 мая запустят компенсационные автобусы. На данном участке будет временно приостановлено движение электричек. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"С 14:00 4 мая до 13:58 5 мая не будет движения на участке Волоколамск – Благовещенское. Из расписания выведут поезда от "Шаховской" до "Волоколамска". ЦППК назначит для пассажиров компенсационные автобусы", – отмечается в сообщении.
4 мая автобусы до остановки "Ж/д вокзал Волоколамск" будут отправляться в 13:50, 16:50, 19:10, 21:20 и 22:50. Время отправки транспорта до аналогичной станции 5 мая – 9:25, 11:15 и 13:50. В обратном направлении автобусы запустят от остановки "Автостанция Шаховская": 4 мая – в 14:25, 17:40 и 20:05; 5 мая – в 4:00, 5:35, 6:35, 11:50, 12:55 и 14:25.
Желающим воспользоваться компенсационными автобусами потребуется предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на этом маршруте.
В пресс-службе ЦППК добавили, что фактическое время транспорта будет зависеть от дорожной ситуации на маршруте следования.
Ранее сообщалось, что график пригородных электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится в мае из-за работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. 4 и 5 мая корректировки произойдут на участке Волоколамск – Благовещенское из-за продолжения ремонтных работ. А в ночь на 12 и 13 мая с 21:00 до 07:30 на станции "Новоиерусалимская" заменят два стрелочных перевода. Также работы будут проводиться на Курском и Савеловском направлениях.
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