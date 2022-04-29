Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
График пригородных электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится в мае из-за работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"В мае изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-2 в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что на Рижском направлении с 02:40 субботы, 30 апреля, до 02:40 воскресенья, 1 мая, с 02:40 среды, 4 мая, до 14:00 четверга, 5 мая, продолжатся ремонтные работы на участке Волоколамск – Благовещенское. По этой причине некоторые составы Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска. В ночь на 12 и 13 мая с 21:00 до 07:30 на станции "Новоиерусалимская" заменят два стрелочных перевода.
На Курском направлении в мае в ночное время на участке Красный Строитель – Щербинка специалисты будут проводить работы по модернизации контактной сети.
В МЖД также сообщили, что на Савеловском направлении в рабочие дни мая ночью продолжатся работы по возведению новой пассажирской инфраструктуры на станции "Тимирязевская", а днем, с 10:30 до 14:35, на участке Каналстрой – Вербилки – по улучшению объектов энергообеспечения.
В этот период будет недоступно движение по первому главному пути, что также скажется на графике движения электричек. Так, четыре из них не проследуют между станциями "Дмитров" и "Дубна", "Лобня" и "Вербилки", два поезда выведут из расписания: № 6351 Савелово – Москва (отправлением в 11:38) и № 6304 Москва – Талдом (в 14:48).
Отмечается, что в перечисленные даты у ряда составов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, а ряд из них выведут из расписания.
Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 3 мая изменится график движения аэроэкспрессов в Шереметьево. В эти даты составы, курсирующие на участке Одинцово – Белорусский вокзал, в аэропорт не поедут. Аэроэкспрессы будут отправляться в Шереметьево с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной. Изменения произошли из-за плановых работ на железной дороге.
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