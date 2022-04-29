Поезда следуют с увеличенным интервалом на МЦД-2 и Курском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На МЦД-2 и Курском направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что причиной стали сбои в работе инфраструктуры на участке Красный Строитель – Щербинка. В настоящее время составы снижают скорость при прохождении данного отрезка пути.

На данный момент в МЖД занимаются восстановлением режима работы. Пассажиров попросили внимательно следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что график пригородных электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится в мае из-за работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. На Курском направлении в мае в ночное время на участке Красный Строитель – Щербинка специалисты будут проводить работы по модернизации контактной сети.