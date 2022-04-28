Движение поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях метро 4–6 мая

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Схема движения поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях столичного метро по утрам 4–6 мая из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
Уточняется, что в эти числа на Таганско-Краснопресненской линии поезда от станции "Котельники" до станции "Выхино" будут ходить с увеличенным интервалом, так как на станции "Выхино" и "Текстильщиках" прогнозируется много людей.
Для того чтобы все пассажиры смогли уехать, каждый второй состав будет прибывать на станцию "Выхино" пустым, а на станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр.
Одновременно на Некрасовской линии поезда в сторону центра будут проезжать станцию "Косино" без остановки, а пересадка с нее на "Лермонтовский проспект" будет недоступна. Ограничения будут действовать по будням с 05:30 до 10:00.
Из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро также изменится движение транспорта в пяти районах на юго-востоке столицы. В ЦОДД отметили, что на юго-востоке столицы появятся 16 километров временных выделенных полос. Проезд по ним, а также по существующей полосе на Люблинской улице будет возможен только для общественного транспорта, такси по ним ездить запрещено.
Также недоступна будет и парковка, шесть улиц станут односторонними, а некоторые полностью закроются для движения. Помимо этого, будет отменена часть поворотов и разворотов.
С подробными схемами движения можно ознакомиться на сайте "Московский транспорт". Информация также есть на дорожных табло по всему городу, она передана и в навигационные сервисы "Яндекса".
Ранее сообщалось, что на время репетиций парада Победы изменится работа станций метро. Ограничения будут действовать 28 апреля и 4 мая. С 15:00 и до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: