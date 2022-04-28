Движение поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях метро 4–6 мая

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Схема движения поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях столичного метро по утрам 4–6 мая из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Уточняется, что в эти числа на Таганско-Краснопресненской линии поезда от станции "Котельники" до станции "Выхино" будут ходить с увеличенным интервалом, так как на станции "Выхино" и "Текстильщиках" прогнозируется много людей.

Для того чтобы все пассажиры смогли уехать, каждый второй состав будет прибывать на станцию "Выхино" пустым, а на станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр.



Одновременно на Некрасовской линии поезда в сторону центра будут проезжать станцию "Косино" без остановки, а пересадка с нее на "Лермонтовский проспект" будет недоступна. Ограничения будут действовать по будням с 05:30 до 10:00.

Из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро также изменится движение транспорта в пяти районах на юго-востоке столицы. В ЦОДД отметили, что на юго-востоке столицы появятся 16 километров временных выделенных полос. Проезд по ним, а также по существующей полосе на Люблинской улице будет возможен только для общественного транспорта, такси по ним ездить запрещено.

Также недоступна будет и парковка, шесть улиц станут односторонними, а некоторые полностью закроются для движения. Помимо этого, будет отменена часть поворотов и разворотов.

С подробными схемами движения можно ознакомиться на сайте "Московский транспорт". Информация также есть на дорожных табло по всему городу, она передана и в навигационные сервисы "Яндекса".

Ранее сообщалось, что на время репетиций парада Победы изменится работа станций метро. Ограничения будут действовать 28 апреля и 4 мая. С 15:00 и до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.