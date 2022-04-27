Большая кольцевая линия метро будет достроена в этом году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Большая кольцевая линия метро Москвы будет достроена в 2022 году. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Завершим пусконаладочные работы в начале следующего года. Это будет такое завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю метро не только в Москве, а в мире", – подчеркнул мэр.

По его словам, в настоящее время проект готов на две трети. Запущенными станциями пользуются более полумиллиона человек каждый день. При этом Собянин ожидает, что, когда БКЛ замкнется, линией будут пользоваться около 1 миллиона пассажиров ежедневно. Это, в свою очередь, поспособствует разгрузке радиальных линий.

"Сегодня уже десятки тысяч людей, которые пользовались автомобилями, не выезжают на дорогу, а пользуются метрополитеном, потому что буквально в течение 10–15 минут могут добраться на работу. Это разгрузка и маршрутных автобусов, изменение всей логистики", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%. В настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем. Активная работа ведется и в зонах пересадок на радиальные линии.

