Северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готов на 90%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы столицы Андрея Бочкарева.

"На северо-восточном участке БКЛ сейчас строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Каждая из них в высокой степени готовности – более 85%", – отметил Бочкарев.

По его словам, в настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем.

"Все три станции являются пересадочными, в зонах пересадок на радиальные линии также идет активная работа", – добавил заммэра.

В состав северо-восточного участка БКЛ, помимо вышеуказанных станций, также входит соединительная линия в электродепо "Нижегородское" и уже построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", временно включенные в состав Некрасовской линии.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, наибольшая степень готовности среди строящихся станций наблюдается у станции "Сокольники". Там на завершающий этап вышла архитектурная отделка. Ведутся отделочные работы и в двух вестибюлях станции.

"Продолжается сооружение двух зон пересадки на Сокольническую линию, ведется монтаж инженерных систем станции", – пояснил Кравцов.

Он также рассказал, что на станции "Рижская" рабочие завершили монтаж эскалаторов, связывающих входной вестибюль с платформой. Отделочные работы продолжаются. Также в вестибюле станции происходит установка инженерного оборудования. Занимаются специалисты и отделкой зоны пересадки на Калужско-Рижскую линию.

"На "Марьиной Роще" завершается устройство монолитной конструкции платформенной части. Здесь также полным ходом ведутся архитектурно-отделочные работы, в вестибюле отделка уже почти закончена. На станции продолжается устройство инженерных систем", – добавил Кравцов.

Кроме того, на "Марьиной Роще" рабочие приступили к монтажу эскалаторов в зоне пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию.

Ранее Бочкарев сообщил, что на востоке Москвы идет подготовка к соединению станций "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро. Для распределения пассажиропотоков создаются две пересадки. Первая позволит выполнить переход из вестибюля станции "Сокольники" красной линии на станцию БКЛ. Вторая пересадка ведет с Большой кольцевой в торец платформы станции красной линии.

