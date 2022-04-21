Северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готов на 90%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы столицы Андрея Бочкарева.
"На северо-восточном участке БКЛ сейчас строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Каждая из них в высокой степени готовности – более 85%", – отметил Бочкарев.
По его словам, в настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем.
"Все три станции являются пересадочными, в зонах пересадок на радиальные линии также идет активная работа", – добавил заммэра.
В состав северо-восточного участка БКЛ, помимо вышеуказанных станций, также входит соединительная линия в электродепо "Нижегородское" и уже построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", временно включенные в состав Некрасовской линии.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, наибольшая степень готовности среди строящихся станций наблюдается у станции "Сокольники". Там на завершающий этап вышла архитектурная отделка. Ведутся отделочные работы и в двух вестибюлях станции.
"Продолжается сооружение двух зон пересадки на Сокольническую линию, ведется монтаж инженерных систем станции", – пояснил Кравцов.
Он также рассказал, что на станции "Рижская" рабочие завершили монтаж эскалаторов, связывающих входной вестибюль с платформой. Отделочные работы продолжаются. Также в вестибюле станции происходит установка инженерного оборудования. Занимаются специалисты и отделкой зоны пересадки на Калужско-Рижскую линию.
"На "Марьиной Роще" завершается устройство монолитной конструкции платформенной части. Здесь также полным ходом ведутся архитектурно-отделочные работы, в вестибюле отделка уже почти закончена. На станции продолжается устройство инженерных систем", – добавил Кравцов.
Кроме того, на "Марьиной Роще" рабочие приступили к монтажу эскалаторов в зоне пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию.
Ранее Бочкарев сообщил, что на востоке Москвы идет подготовка к соединению станций "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро. Для распределения пассажиропотоков создаются две пересадки. Первая позволит выполнить переход из вестибюля станции "Сокольники" красной линии на станцию БКЛ. Вторая пересадка ведет с Большой кольцевой в торец платформы станции красной линии.
"Москва сегодня": строительство Большой кольцевой линии планируют завершить в этом году
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