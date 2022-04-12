Готовится сопряжение станций "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии – Бочкарев

15:08
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На востоке Москвы идет подготовка к соединению станций "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Для распределения пассажиропотоков создаются две пересадки. Первая позволит выполнить переход из вестибюля станции "Сокольники" красной ветки на станцию БКЛ. <...> Вторая пересадка – с Большого кольца на Сокольническую линию – ведет в торец платформы станции красной ветки", – сказал он.
По словам Бочкарева, сейчас специалисты демонтируют стену, разделяющую станции двух линий. Параллельно продолжается благоустройство прилегающих территорий, в частности кирпичом вымащивается аллея, ведущая к одноименному парку. Позже там высадят деревья и кустарники, установят скамейки и элементы уличного освещения.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов пояснил, что обе пересадки создаются в первом вестибюле станции БКЛ, расположенном в районе Русаковской улицы. Сейчас там идут отделочные работы. Он также отметил, что отделка новой станции будет посвящена труду метростроевцев: на стенах разместят изображения, стилизованные под фотографии и плакаты середины XX века.
Ранее стало известно, что специалисты приступили к отделке платформы на станции "Марьина Роща" БКЛ. Главной ее особенностью станет ассоциация с убранством старинных усадеб, акцент будет сделан на колонны. Облицовку планируют выполнить мраморными плитами с эффектом кракелюра.
Мосгосстройнадзор начал проводить проверку новой станции БКЛ "Сокольники"
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