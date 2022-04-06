Второй вестибюль станции "Каховская" БКЛ открыли после реконструкции в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро стал доступен для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сегодня после реконструкции открылся второй вестибюль (выходы 6–7) станции "Каховская" Большой кольцевой линии", – говорится в сообщении.

Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии.