На строящейся станции метро "Тютчевская" начался монтаж инженерных систем

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции и электросетей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что уже идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля. Станция готова на 60%.

Монтаж инженерных систем идет под платформой и во внутренних помещениях станции. На станции устанавливают кирпичные перегородки. Также началась архитектурная отделка.

Монолитные работы на станции выполнены на 85%. Сейчас строятся основные конструкции вестибюля, прилегающих к станции оборотных тупиков и камеры съездов.

На станции создадут пункт для технического обслуживания подвижного состава Троицкой линии метро и тупики для его ночного отстоя. Помимо этого, появится венткамера. В прилегающих к станции тоннелях завершается устройство жесткого основания и верхнего строения пути.

Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.

