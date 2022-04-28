Работу станций метро в центре Москвы ограничат из-за репетиции парада Победы

На время репетиций парада Победы изменится работа станций метро. Ограничения будут действовать 28 апреля и 4 мая.

С 15:00 и до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Кроме того, станция метро "Библиотека им. Ленина" будет работать только на пересадку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

