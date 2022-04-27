Песков назвал провокационным заявление Арестовича о Приднестровье

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Слова представителя Киева о возможном захвате ВСУ Приднестровья являются достаточно провокационными. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать", – отметил Песков.

До этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Накануне в селе Маяк был взорван крупный радиоцентр, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого взрывы прогремели у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Позднее президент Приднестровья Вадим Красносельский принял решение ввести красный уровень террористической опасности. Члены Совбеза признали уровень безопасности критическим.

