Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице учредили памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву" в честь 85-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Нагрудный знак будет вручен ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), награжденным медалью "За оборону Москвы", а также тем, кто принимал непосредственное участие в обороне столицы с 19 октября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Также памятного знака удостоятся те, кто трудился на предприятиях, организациях и учреждениях города с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Торжественные церемонии награждения состоятся с мая по декабрь 2026 года. В Москве мероприятия организует столичный комитет общественных связей и молодежной политики вместе с префектурами административных округов, а в других регионах страны – органы госвласти. В иностранных государствах награждением займутся посольства и консульства РФ.

Сам памятный знак выполнен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне изображен рельеф военных-зенитчиков, которые обороняют небо Москвы на фоне Большого Кремлевского дворца, Сенатской башни и трех самолетов в небе.

Композиция обрамлена лавровым венком, в нижней части которого расположена звезда с пятью лучами. На обороте памятного знака помещена надпись: "Битва за Москву 1941–2026", пятилучевая звезда и слова: "Правительство Москвы".

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в прошедшем году, ознаменованном 80-летием Победы в ВОВ. Они поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях.

В 2025 году в столице провели свыше 2,5 тысячи патриотических мероприятий. В итоге патриотическая программа объединила сотни городских культурных площадок.

