08 января, 12:46

Город

Мероприятия в честь Года защитника Отечества провели сотни столичных площадок

Фото: пресс-служба КОСиМП

Более 2,5 тысячи мероприятий провели культурные площадки Москвы в честь Года защитника Отечества, который был объявлен в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Патриотическая программа объединила сотни городских площадок", – отметила она.

В апреле в рамках акции "Библионочь" прошли патриотические флешмобы "Письма Победы" и "Час памяти". В первом все желающие могли написать послания ветеранам и участникам СВО, а во втором – рассказать истории своих семей, связанные с Великой Отечественной войной.

Кроме того, к 9 Мая в Москве подготовили масштабную программу. В городе организовали фестиваль "Московская весна Победы" с читками фронтовых стихов и театральными постановками. В парках проводились лекции, мастер-классы и викторины, на ВДНХ проходили экскурсии и кинопоказы, а в кинопарке "Москино" – исторические реконструкции и спектакли.

В День Победы во всех округах Москвы были открыты площадки, на которых гостям предлагали увидеть трансляцию парада на Красной площади. Также на сценах выступали творческие коллективы и солисты.

80-летие Победы стало одной из ключевых тем ландшафтного фестиваля "Сады и цветы". Российские дизайнеры украсили улицы, бульвары и набережные столицы авторскими композициями и арт-объектами с кипарисами, лавандой, розами, полевыми и другими растениями. Например, на Арбате они сделали аллею памяти в честь защитников страны.

Всего за год столичные музеи представили более 120 патриотических выставок, в число которых вошли экспозиция "Города-герои" в Государственном музее обороны Москвы, выставка "Маэстро, на взлет!" в Музее космонавтики и проект "Победа. Эффект памяти" в парке "Зарядье".

Вместе с тем к 80-летию Победы было приурочено и открытие обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ. Она включает более 600 экспонатов из зоны проведения СВО. На экспозиции показали трофеи, документальные свидетельства, личные вещи военных, вражеские разведывательные дроны, оружие и экипировку.

Как указала Сергунина, с мая ее посетили 130 тысяч человек. Пространство музея разделено на три основные зоны. В зале воинской славы можно увидеть парад на Красной площади 1945 года и в наши дни, в зале тематической локации показан ландшафт линии боевого соприкосновения, а мемориальный зал "Путь воина" стал данью памяти и символом благодарности погибшим солдатам.

В прошлом году горожане активно подавали заявки на вступление в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. Его добровольцы принимали участие в организации патриотических событий. В преддверии Дня Победы они встречали на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, сопровождали их до гостиниц и на мероприятиях.

В рамках акции "Улицы героев" благодаря волонтерам можно было узнать о местах в Москве, которые названы в честь защитников Отечества. На акции "Линия памяти" они помогали зажечь 1 418 свечей в память о каждом дне периода войны.

Более того, в патриотических событиях приняла участие и молодежь Москвы. Молодые люди организовывали фотовыставки и встречи с солдатами и ветеранами, собирали и доставляли гуманитарную помощь. Вместе с тем они устраивали исторические диктанты и квесты, создавали короткометражные фильмы о Великой Отечественной войне и посещали спортивные тренировки.

На портале "Молодежь Москвы" в честь 80-летия Победы был создан спецпроект, на странице которого ребята рассказывали о героях своих семей, смотрели документальные фильмы и проходили познавательные тесты.

Одним из масштабных событий стал Московский молодежный патриотический форум "Поколение героев". Его участники пообщались с военными из зоны СВО и известными спортсменами.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях. Также на базе ресурсного центра "Мосволонтер" функционировал Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

