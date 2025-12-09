"Единая Россия" Москвы поздравила героев Отечества в Едином центре поддержки

Фото: moscow.er.ru

Столичная "Единая Россия" поздравила героев Отечества в Едином центре поддержки, сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.

В России 9 декабря отмечается День героев Отечества – день чествования героев СССР, героев России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, а также всех, кто внес неоценимый вклад в сохранение и развитие страны.

"Ко Дню героев Отечества ГБУ "Единый центр поддержки" и московская "Единая Россия" при поддержке Мосгордумы организовали праздничное мероприятие", – отметили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие более 100 человек: депутаты Госдумы и Мосгордумы, герои России, ветераны специальной военной операции, члены их семей, представители органов власти и общественных организаций.

Депутат Мосгордумы, руководитель рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, модератор встречи Максим Руднев подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах и обеспечения достойной жизни защитникам Отечества и их близким.

"Мы собрались вместе, чтобы выразить безмерную благодарность тем, чьи мужество и доблесть являются примером для всех нас", – сказал он.

Зампредседателя Госдумы, секретарь московской "Единой России" Петр Толстой отметил историческую преемственность героизма и роль надежного тыла. Он поблагодарил волонтеров гуманитарной миссии партии, активистов "Женского движения" и МГЕР ("Молодая Гвардия Единой России"), правительство столицы, лично Сергея Собянина и всех москвичей, оказывающих поддержку защитникам.

"Задача, которую поставил перед нами президент Владимир Путин – оказывать адресующую помощь каждому бойцу СВО и их семьям – стала для нас главным ориентиром. В Московской городской думе мы ведем законотворческую работу, чтобы эта поддержка была системной", – заявил, в свою очередь, председатель МГД Алексей Шапошников.

Он также отметил, что ряд инициатив депутатов "Единой России" был поддержан на федеральном уровне. Кроме того, Мосгордумой были приняты четыре закона, касающиеся мер, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.

По его словам, проект, расширяющий категории ветеранов и инвалидов боевых действий для получения мер поддержки, планируется к рассмотрению до конца 2025 года.

Шапошников подчеркнул, что сотрудники рабочей группы МГД активно взаимодействуют с московским отделением "Единой России", Всероссийским общественным движением "Матери России" и Ассоциацией ветеранов СВО Москвы. В рамках совместной деятельности они оказывают поддержку ветеранам и их семьям в вопросах трудоустройства, навещают бойцов в госпиталях, участвуют в реализации программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Помимо этого, рабочей группой МГД было направлено более 100 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей пострадавших территорий и военнослужащих, а также обработано свыше 500 обращений от участников СВО и членов их семей.

"Спасибо столичному отделению партии, "Женскому движению Единой России" Москвы и рабочей группе МГД по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей за тесное и конструктивное взаимодействие. Именно вместе мы – сила", – сказал ветеран спецоперации, председатель Ассоциации ветеранов СВО Москвы Владислав Гусев.

Он отметил, что задача ассоциации – помощь в решении вопросов, с которыми обращаются бойцы после возвращения к гражданской жизни.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков героям России и ветеранам СВО, а также экскурсией в Мосгордуму.

Ранее сообщалось, что москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

