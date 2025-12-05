Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:13

Общество

Более 400 представителей судебной системы Москвы почтили подвиг героев в Музее Победы

Фото: пресс служба департамента по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы

В День воинской славы России более 400 представителей судебной системы столицы почтили память героев Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

День начался с семинара-совещания в зале "Жуков". Председатель Московского городского суда Михаил Птицын в ходе встречи подчеркнул, что уважение к подвигу героев объединяет поколения и является фундаментальной ценностью.

После семинара участники посетили три экскурсионные программы: "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа" и "Путь к Победе".

Судьи познакомились с советскими реликвиями, диорамами и мультимедийными материалами о Великой Отечественной войне, увидели оружие и личные вещи ополченцев. Также участники смогли пройти по улицам военной Москвы.

В департаменте подчеркнули, что в год 80-летия Победы участие судебного сообщества столицы в подобных мероприятиях приобрело особое значение как дань уважения подвигу защитников Отечества и вклад в сохранение исторической памяти.

Ранее столичное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) и проект "Молодежь Москвы" почтили память безымянных солдат. Акция прошла у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Цветы к мемориалу возложили 30 активистов. Также более чем на 10 локациях Москвы привели в порядок могилы безымянных солдат и героев войны.

