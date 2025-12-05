Форма поиска по сайту

05 декабря, 15:36

Мэр Москвы

Собянин: волонтерский центр "Доброе место" открылся в районе Куркино

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На северо-западе Москвы открылся 10-й волонтерский центр "Доброе место". Он появился по адресу улица Ландышевая, дом 3, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Учреждение станет еще одной точкой притяжения москвичей. Там можно узнать о направлениях волонтерской деятельности и найти единомышленников. Для горожан доступны контент-студия для записи подкастов, интервью и музыки, а также экологическая лаборатория для занятий по переработке и вторичному использованию пластика, рассказал мэр.

Кроме того, в центре будут проходить акции, тренинги и инструктажи для столичных добровольцев. В специальные боксы они также могут сдать вторсырье и зоотовары для приютов.

Градоначальник отметил, что сеть многофункциональных площадок в Москве оснащена всем необходимым для развития волонтерства. Филиалы работают по будням с 10:00 до 21:00, а в субботу – с 10:00 до 19:00. Совокупная площадь учреждений превышает 3 тысячи квадратных метров.

Всего в столице 1,5 миллиона неравнодушных граждан, которые ежедневно помогают другим. Это настоящий пример доброты и честности, подчеркнул Собянин.

Ранее глава города подвел итоги седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город". С 2019 года его победителями стали 738 проектов некоммерческих организаций, на поддержку инициатив было выделено 2,8 миллиарда рублей. В этом году отобрали 90 проектов, которые реализуют в следующем году.

"Мой район. Место встречи": День волонтера с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой

