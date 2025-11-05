Форма поиска по сайту

05 ноября, 12:17

Общество

Более 310 команд подали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

На конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы" поступило более 310 заявок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Волонтерский конкурс проводится в Москве в 11-й раз. За это время к нему присоединились больше 90 тысяч человек", – отметила вице-мэр.

Проект объединил студентов, школьников, представителей некоммерческих организаций, госучреждений, предпринимателей и сообщества активных горожан. Для каждой из семи категорий предусмотрена собственная номинация.

С сентября участники выкладывали в социальные сети фотографии и видео с представлением своих команд и рассказывали о своей деятельности. Кроме того, они посещали окружные волонтерские центры "Доброе место", выполняли задачи тематического квеста.

В полуфинале претенденты разработают решение практического кейса для одной из городских некоммерческих организаций. Завершающий этап пройдет в декабре в формате деловой игры. Лучшую команду определят участники проекта "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Сила поддержки" совершили свыше 9,7 тысячи переводов в фонд "Народный фронт. Все для победы!". Всего удалось собрать более 6,8 миллиона рублей. Акция проводится на сайте городской программы лояльности "Миллион призов". Количество пожертвований не ограничено.

